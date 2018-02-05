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Всемирный банк и Минэнерго РК запустили электронный кадастр

05.02.2018 13:23   467   0

Министерство энергетики РК и Всемирный банк официально запустили электронный кадастр - онлайн-платформу системы мониторинга, отчетности и верификации источников выбросов и парниковых газов. Данный кадастр является важнейшей частью Национальной системы торговли квотами в Казахстане.

Национальная система торговли квотами Казахстана (СТВ КЗ) была запущена в 2013 году в качестве основного инструмента для регулирования внутренних выбросов CO2 и развития низкоуглеродных технологий. Сегодня СТВ КЗ охватывает все крупные компании в энергетическом, нефтегазовом секторах, горнодобывающей, металлургической и химической отраслях промышленности.

С 2014 года в рамках партнерства по готовности к рынкам (PMR) Целевого фонда Всемирный банк оказывал Казахстану техническую помощь в поддержке внедрения СТВ и соответствующих мер по смягчению последствий изменения климата.

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«Казахстанская система торговли квотами на выбросы (КЗ СТВ) является первой в своем роде в регионе Центральной Азии. При поддержке PMR страна приложила большие усилия для разработки среднесрочной и долгосрочной политики по снижению выбросов, а также плана действий по сокращению выбросов ПГ к 2030 году. Всемирный банк  будет продолжать оказывать поддержку правительству на важнейших этапах осуществления политики», - отмечает постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун.

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Отметим, электронная платформа - https://carbon.energo.gov.kz - позволяет крупным эмитентам Казахстана передавать, фиксировать данные о выбросах парниковых газов, а также торговать квотами в режиме онлайн. Национальный план распределения, принятый в январе 2018 года, устанавливает общий объем выбросов на 129 компаний на период 2018-2020 годов. Квоты распределены в соответствии с национальным планом до 2020 года.

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«Электронная платформа – несомненно, продукт эволюции казахстанской системы регулирования выбросов, которая позволит поставить систему MRV (мониторинга, отчетности и верификации) на более высокий продвинутый уровень», - отметил в ходе презентации заместитель генерального директора АО «Жасыл даму» Сергей Цой.

Представленные данные по выбросам парниковых газов формируются на предприятии, подтверждаются аккредитованными органами по верификации и валидации и передаются в кадастр посредством применения электронной цифровой подписи. К настоящему времени в Казахстане акредитовано 7 компаний, еще 5 находятся на стадии аккредитации.

Справка:

Платформа была разработана АО «Жасыл-Даму» при поддержке Технического центра Франции по загрязнению воздуха и парниковых газов (CITEPA). Администратором системы является АО «Жасыл-Даму», конечными бенефициарами - Департамент по изменению климата и Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК. Система не имеет аналогов на пространстве СНГ и соответствует всем требованиям информационной безопасности, что подтверждено соответствующим сертификатом.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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