За 2017 год город Алматы пополнил госбюджет на 1,77 трлн тенге

Из бюджета Алматы в 2017 году выплачено в государственный бюджет 1,77 трлн тенге налогов и других платежей, заявил аким Алматы Бауыржан Байбек на ежегодной отчетной встрече с населением в среду в Алматы.

По его словам, в 2017 году налоговые и другие платежи в республиканский бюджет выросли на 6%, до 1,33 трлн по сравнению с 2016 годом, в местный бюджет – на 23%, до 0,439 трлн тенге.

Больше половины расходов местного бюджета - 143 млрд тенге - приходится на социальную сферу, отметил Б. Байбек.

Бюджет Алматы в 2017 году составил 545 млрд тенге. Население Алматы составляет порядка 1,7 млн человек.