За 2017 год соответствие стандартам подтвердили лишь 53 медорганизации

В Казахстане завершилась аккредитация медицинских организаций (МО) по итогам первого полугодия 2017 года. В текущем году первого полугодия заявку на прохождение добровольной процедуры подали 65 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и стационарную помощь на различных уровнях.

Экспертная оценка соответствия медицинских организаций стандартам аккредитации проводилась перекрестным методом в период с 29 мая по 24 июня 2017 года. По итогам работы высшую категорию получила ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г. Алматы. Соответствие первой категории получили 13 МО, второй – 39 МО. Срок аккредитации для всех категорий составляет три года.

Не признаны аккредитованными 12 МО, в том числе по 1 МО в Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях и по городу Астана, 2 МО в г. Алматы и 4 МО в Жамбылской области.

Таким образом, по Республике Казахстан из 65 МО, подавших заявку на аккредитацию, успешно прошли внешнюю комплексную оценку на соответствие национальным стандартам 46 государственных и 7 частных.

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Аккредитация подтверждает соответствие медицинской организации установленным стандартам качества, а также реализует право пациента на получение надлежащего качества медицинских услуг и безопасности пациента.

Во втором полугодие 2017 года планируется проведение аккредитации еще в 115 медицинских организациях.

Более подробно ознакомиться с результатами аккредитации медицинских организаций за 1 полугодие 2017 года можно на РЦРЗ.