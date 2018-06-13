За 5 месяцев 2018 года грузооборот в Казахстане вырос на 9,7%

В январе-мае текущего года грузооборот в республике по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 9,7% и составил 232,333 млрд тонно-километров (т/км), сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Как отмечается в распространенном сообщении, грузооборот железнодорожного транспорта республики в отчетном периоде составил 114,433 млрд т/км (больше на 12,8% соответственно), автотранспорта - 58,97 млрд т/км (больше на 4,9%), морского транспорта – 868,1 млн т/км (больше на 28,9%), воздушного – 20,6 млн т/км (больше на 10%).

Грузооборот трубопроводов составил 58,04 млрд т/км (больше на 8,5%).

Пассажирооборот за анализируемый период составил 110,611 млрд пассажиро-километров, увеличившись на 4,9% по сравнению с январем-маем 2017 года.