Сулейменов: За пять лет доля электронной торговли должна вырасти вдвое

Правительство рассчитывает на увеличение доли электронной торговли в общем объёме розничного товарооборота в два раза в течение пяти лет. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«К 2022 году планируется увеличение доли электронной торговли до 2,6 % и создание 200 тысяч дополнительных рабочих мест в электронной торговле и смежных отраслях», - заявил он.

При этом, согласно данным статистики в 2017 году объем рынка электронной торговли в Казахстане составил 107 млрд тенге или 1,2% от общего объема розничного товарооборота.

«По оперативным данным объем рынка электронной торговли за 5 месяцев 2018 года составил 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота, рост в 2 раза», - добавил Сулейменов.

С начала 2018 года зарегистрировано 110 новых субъектов электронной торговли. На рынке работает около 1 700 интернет-магазинов. Количество покупателей возросло до 1,5 млн чел. Прирост работающих с учетом смежных отраслей составил 37 тыс. чел. В объеме доставленных товаров рынок вырос на 58% с 7 млн штук до 12 млн штук по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

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