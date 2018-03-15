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Задержаны полицейские, покровительствовавшие незаконной добыче золота на руднике «Казахалтын»

15.03.2018 12:30   935   0

Сотрудники ДВД Акмолинской области, которые покровительствовали незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК «Казахалтын», задержаны. Об этом сообщает пресс-служба агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

По информации ведомства, у задержанных изъяты денежные средства в сумме более 23 млн тенге, огнестрельное оружие, взрывные устройства, россыпное и гранулированное золото. Подозреваемые на системной основе получали взятки за незаконный спуск в шахты, беспрепятственную добычу и реализацию золотосодержащей руды.

«В преступную группу входили заместитель начальника УВД города Степногорск Дюсембаев Т.Д., начальник отдела полиции поселка Аксу Бибатыров С.Н., начальник отдела полиции поселка Бестобе Айнагельдинов Д.К., оперуполномоченные УВД города Степногорск Жекибаев А. и Кулушев А.Б., а также приверженцы нетрадиционных религиозных течений», - говорится в сообщении АДГСПК.

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  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость
    3

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость
    7

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана
    2

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем
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    8

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