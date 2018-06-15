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Задолженность «Астана-Теплотранзит» составляет 45 млрд тенге

15.06.2018 16:55   1055   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

АО «Астана-Теплотранзит» имеет кредиторскую задолженность в 45 млрд тенге, сообщила заместитель председателя правления АО «Астанаэнергосервис» (материнская компания «Астана-Теплотранзит») Елена Каплуновская.

«Мы единственная холдинговая компания с оборотом 60 млрд тенге, которая не имеет долгосрочной финансовой модели, что очень плохо. Мы разрабатываем, как минимум, пятилетние финансовые модели, в том числе мы смотрим что происходит с нашей экономикой. Потому что на самом деле есть 45 млрд тенге кредитов в «Теплотранзите» с началом срока погашения в 2021 году», - сказала она на пресс-конференции 15 июня.

В связи с этим в материнской компании уже прогнозируют из каких доходов будет гаситься через 3 года данные кредиты.

«Несмотря на то, что еще 3 года, мы должны прогнозировать как мы будем его гасить – за счет каких доходов. И таким образом это не должно существенно отражаться на тарифе. Поэтому мы рассчитываем пятилетние тарифы», - сообщила зампред «Астанаэнергосервис».

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«Мы имеем две регулируемые части наших доходов, наших цен. Первая часть – это цена на электроэнергию. Цена регулируется министерством энергетики. Были утверждены долгосрочные тарифы в размере 7,50 тенге за 1 кВт/ч – это отпускная цена с электростанции, соответственно, внутри отпускной цены порядка 5,40-5,60 тенге - это себестоимость. Вторая часть – это инвестиционная составляющая, довольно большая инвестиционная составляющая, которая должна направляться на развитие станций. Тарифы заканчиваются в этом году», - сказала она.

Со следующего года будет внедрена новая методология, «которая не предполагает повышение отпускных цен».

«Тариф на теплоэнергию для населения складывается из трех составляющих. Первое – это цена производства тепловой энергии электростанцией, которая на сегодня у нас в районе 1745 тенге складывается. Это цена передачи энергии – тариф на транзит 1204 тенге. Плюс снабженческая надбавка сбытовой компании, которая занимается реализацией. Таким образом из трех составляющих состоит этот тариф», - сообщила Елена Каплунская.

Фото: Shutterstock

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