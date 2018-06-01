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Жакип Асанов призвал судей заниматься самообразованием

01.06.2018 17:40   900   0

Судьям необходимо найти время для самообразования. Об этом председатель Верховного Суда РК Жакип Асанов сказал на международной онлайн-конференции «Судебная риторика: вопросы обучения и практики».

«Когда-то раньше я шел на свадьбу - передо мной стояла дилемма, что подарить молодым? Советовался перед этим со многими специалистами - нужны были знания психологов, врачей и, в конце концов, результатом этого интеллектуального труда стал один продукт - 40 часов тренинга. Я эти 40 часов купил и подарил. Потом, после того как молодые прошли эти курсы, они мне сказали - надо было раньше - до свадьбы», - рассказал Жакип Асанов.

Он был рад, что его мысли и цели совпали с молодоженами.

«Но был риск, почему у нас много разводов? Потому что люди не разговаривают до принятия такого серьезного решения. Нам нужен этот продукт - многие часы тренингов. У судей немыслимая нагрузка. Мы можем просто на час раньше вставать, мы можем вечером вместо телевизора послушать это аудиотренинг. Мы должны найти возможности от всего лишнего избавиться и заполнить это самообразованием», - сказал он.

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Видеозапись с конференции разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ВС РК Болат Кальянбеков.

«Сделали выжимку из выступления Жакипа Кажмановича на вчерашнем форуме «Судебная риторика: вопросы практики и обучения». Учитывая, реакцию СМИ и то, что на фейсбуке и ютубе мероприятие только за сутки просмотрело почти 13,5 тыс. человек видно, что поднятые вопросы вызвали интерес в обществе», - написал он.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    175

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    132

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
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