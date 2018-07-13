Жакип Асанов судьям РК: «Вас используют для захвата чужого бизнеса»

В Казахстане продолжаются попытки использовать суды для захвата чужого бизнеса, признал 13 июля председатель Верховного суда Жакип Асанов.

«Вас используют для захвата чужого бизнеса», - заявил Асанов на расширенном заседании судей республики по итогам полугодия, обращаясь к председателям судов Алматы и Акмолинской области.

Он пояснил, что речь идет о конкретных гражданских делах в отношении бизнес-структур, в которых явно проглядывается намерение рейдерства, в которых суды первой инстанции встали на сторону захватчиков, а Верховному суду пришлось эти решения отменять.

«В Алматы компания продает нефть за 600 миллионов, времени на поставку 9 месяцев. Но что затевает покупатель: не ждет 9 месяцев, а идет в суд и выдвигает два требования - вернуть обратно 600 миллионов и возместить убытки. Хорошо, передумал покупать нефть, но при чем тут убытки? А суть именно в них. Нашелся эксперт, который искусственно «нарисовал» убытки в 6 миллиардов. Что делают суды Алматы: соглашаются, слепо удовлетворяют все, что просит покупатель», - сказал глава ВС.

Аналогичный пример нашелся и в Акмолинской области, где одна фирма имела долг перед другой в 10 млн тенге. Суд признал ее банкротом, хотя она располагала активами, стоимость которых исчислялась миллиардами тенге.

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«Суть обоих схем по этим двум делам – искусственно довести компанию до банкротства и забрать ее актив – ценное месторождение. Вот в чем дело. Судей используют, чтобы вот таким наглым образом захватить чужой бизнес. Цель умысла - ценное месторождение. Не надо быть юристом, чтобы в этих схемах увидеть один и тот же сценарий. Здравый смысл подскажет, что это наглое рейдерство. Председатели судов Алматы Абдиканов и Акмолинской области Амиров, вряд ли все это проскользнуло мимо вас, неужели вы не видели? Вас используют для захвата чужого бизнеса», - повторился Асанов.