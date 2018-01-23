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Жалобы и обращения казахстанцев будут поступать в одну платформу

23.01.2018 20:17   998   0

Генпрокуратура предлагает объединить по принципу «одного окна» все существующие каналы подачи обращений и жалоб от граждан в одну платформу, с функцией слияния дубликатов поступающих обращений. По предварительным данным, объедены будут call center 1414, 115, 102, eGov.kz.

Как отметил сегодня на заседании правительства заместитель генпрокурора Мурат Ахметжанов, после поступления обращения система направить его исполнителю компетентного органа минуя бюрократическую процедуру.

«Жалобы – это индикатор состояния общества. Поэтому нам нужно принять сегодня поступательные своевременные упреждающие меры и поэтому мы вводим проект «Электронное обращение», которое в режиме онлайн сформирует всю систему обращений», - сказал он.

По его данным, 2 млн обращений адресованы органам прокуратуры, 18 млн обращений «ушли в госорганы». Еще 3 млн находятся в правоохранительном блоке.

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«То есть на лицо разобщенность. Мы не знаем, кто, зачем и почему жалуется. И не можем выработать конкретные, эффективные меры, направленные на устранение причин жалоб», - сказал Мурат Ахметжанов.

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В то же время, по его данным, 200 тысяч жалоб «гуляют между госорганами в течение года».

«Они перенаправляют друг другу, чтобы сроки рассмотрения не ушли, а это 10% от официально зарегистрированных жалоб. Это подрывает имидж государства в глазах наших граждан. Это происходит из-за того, что сегодня каждый госорган при рассмотрении обращения огражден своими заборами, большинство госорганов работают в автономных информационных системах, в 5 разных платформах!», - посетовал замгенпрокурора.

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По его информации, заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев поручил провести экспертизу, с тем, чтобы оставить в итоге только одну платформу, которую будет обслуживать один оператор. Тогда как на сегодня каждый госорган разрабатывает свою информационную систему, выделяют из бюджета деньги и нанимают свои компании для их обслуживания.

Работу по интеграции генпрокуратура планирует провести в два этапа:

1) до конца этого года законодательно обеспечить работу системы;

2) До конца 2020 года развить информационную систему, выстроить аналитические инструменты и ввести в эксплуатацию.

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«Центр оказания правоохранительных услуг ГП уже работает по этой системе. Этот опыт мы будем внедрять и в другие госорганы», - резюмировал Мурат Ахметжанов.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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