Жалобы по госзакупкам теперь могут подаваться в электронном виде

С 1 января 2018 года на веб-портале государственных закупок запускается функционал «Электронное обжалование», сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

Как отмечается в сообщении ведомства, теперь жалобы по конкурсам и аукционам могут быть поданы посредством веб-портала госзакупок с использованием электронно-цифровой подписи.

Одновременно на веб-портале запускается Реестр жалоб, содержащий единую базу данных, поступивших посредством веб-портала жалоб, в том числе сведения, начиная от поступления жалобы, заканчивая решениями, принятыми по результатам их рассмотрения и выданных предписаний и уведомлений об устранении нарушений.

Реализация функционалов «Электронное обжалование» и Реестра жалоб позволит упростить подачу жалоб на действия, решения организаторов государственных закупок, т.е. не выходя из системы и не теряя времени на их подачу в бумажном виде (через почту или нарочно) подавать жалобы.

Отметим, с инструкцией подачи жалобы можно ознакомиться на веб-портале государственных закупок - www.goszakup.gov.kz в разделе «Справка – Инструкции Пользователей – Инструкция Поставщика – Подача жалобы (обращения) поставщиком».

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