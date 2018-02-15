Замакима Астаны: Doing Business «расслабил» застройщиков

Заместитель акима Астаны Сергей Хорошун пригрозил судом одному из застройщиков в случае неустранения недостатков, выявленных в ходе эксплуатации жилого комплекса «Expo Towers».

Данный жилой комплекс был возведен и сдан в эксплуатацию в столице в 2016 году, после чего его жильцы составили целый перечень претензий к застройщику - компании «Альтаир – СК7». В числе претензий - незаконченная отделка подъездов, кривые стены, отсутствие дизель-генераторной установки, нерабочая система автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления, приточной вентиляции паркинга, отсутствие видеонаблюдения в доме. Помимо этого, вместо обещанных лифтов японского производства жильцам дома в новой части Астаны приходится пользоваться их более дешевыми китайскими аналогами.

На отчетной встрече с населением заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна 15 февраля вновь был поднят вопрос об этих недостатках в новостройке, после чего представитель городских властей признал, что в столице Казахстана эта проблема актуальна не для одной конкретной новостройки.

«С учетом мероприятий по сокращению административных процедур в рамках Doing Business на сегодня процедура приема строящихся объектов в эксплуатацию сокращена для того, чтобы не создавать дополнительные препятствия для развития малого и среднего бизнеса, - напомнил Хорошун. - Ранее для этого надо было получить акт рабочей комиссии, который должны были заверить своими подписями более 20 ответственных лиц коммунальных служб и госорганов, относящихся к строительству. А сейчас для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию, необходимо в акте ввода всего четыре подписи: застройщика, генподрядчика, представителей авторского и технического надзора… Почувствовав своего рода облегчение, ряд застройщиков посчитали, что они могут где-то недоработать, и это им сойдёт с рук», - отметил он.

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Что касается конкретно ЖК «Expo Towers», то, по словам заместителя акима, замечания жильцов подтвердились и были оформлены документально представителями столичных ГАСКА и управления жилищной инспекции и архитектуры.

«Подрядчик начал работу по их устранению, - утверждает замакима. - Большинство замечаний, которые там выявлены, устранят в ближайшее время - думаю, месяц максимум. Есть замечания, которые можно будет устранить после окончания отопительного сезона, то есть это апрель – начало мая. Застройщик обязан это сделать. Мы примем все меры для того, чтобы это устранить. Если он не будет исполнять, мы подаем иск о принудительном исполнении. В случае, если и он не исполняется, возбуждается уголовное дело по неисполнению решения суда. Я думаю, в этом никто не заинтересован», - заключил Хорошун.