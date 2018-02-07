Защитить отечественный бизнес от убытков в рамках работы в ЕАЭС требуют в парламенте

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили ратификацию Соглашения о порядке согласования государств-членов Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением государствами ЕАЭС специфических субсидий.

"Целями Соглашения являются исключение возможности применения компенсирующих мер в отношении согласованных с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий; участие Евразийской экономической комиссии в качестве независимого арбитра в разбирательствах между государствами-членами ЕАЭС по вопросам предоставления промышленных субсидий", - пояснил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Соглашением регламентируется порядок добровольного согласования государствами-членами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров. Также в документе определяется порядок проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами ЕАЭС специфических субсидий.

За 6 лет Владимир Путин заработал более 38 млн рублей

Министр также пояснил, что соглашением закрепляется процедура добровольного согласования. Так, государство-член ЕАЭС в целях согласования субсидии направляет в Комиссию соответствующее заявление. Соглашением предусмотрено 15 критериев допустимости субсидий. Если субсидия соответствует одному или нескольким критериям допустимости, то Комиссия принимает решение о допустимости такой субсидии.

"Если специфическая субсидия содержит признаки запрещенных субсидий, то она не согласовывается Комиссией. Если специфическая субсидия не подпадает под критерии допустимости и недопустимости, то решение о согласовании такой субсидии не принимается. При этом, учитывая возможные изменения практики субсидирования, государство-член имеет право инициировать разработку нового критерия допустимости, который будет утверждаться решением Межправсовета", - пояснил Сулейменов.

Министр подчеркнул, что реализация соглашения позволит "регламентировать правовые инструменты защиты интересов отечественных промышленных предприятий, а также обеспечить объективность процедуры разбирательства за счет привлечения к этому процессу независимого арбитра – Евразийской экономической комиссии".

Мажилис одобрил ратификацию международного протокола по защите морских судов от терроризма

В свою очередь председатель мажилиса Нурлан Нигматулин обратил внимание, что сегодня есть случаи нарушения правил свободной торговли со стороны отдельных стран-участников интеграционного объединения. При этом работающие в структуре ЕЭК представители Казахстана не в полной мере "защищают права и законные интересы отечественных производителей и как сегодня говорилось, в рамках ЕАЭС".

"Об этом неоднократно говорилось, говорилось и в депутатских запросах, справедливо сегодня в вопросе прозвучало. Это говорится и в многочисленных обращениях, в том числе и в парламент от представителей отечественного бизнеса, от отраслевых ассоциаций, представляющих этот бизнес, в котором наши государственные органы, наши представители в интеграционных органах, не могут помочь в решении самых насущных вопросов. Это и проблема ценового сговора, это и другие проблемы, которые ограничивают свободную конкуренцию", - заявил Нигматулин.

В качестве примера он привел ситуацию на рынке цемента, когда "российские производители сейчас беспрепятственно экспортируют в нашу страну около 700 тыс. тонн цемента ежегодно, а казахстанские предприятия при поставках того же цемента в РФ испытывают серьезные трудности".

В Казахстане создадут «Реестр некачественной продукции»

"А все из-за того, что наши представители в интеграционных органах своевременно не отреагировали на введение в РФ новых стандартов, на введение новых правил сертификации экспортируемого цемента. Не проинформировали, не перестроили подходы оценочных критериев с нашей стороны, поставив тем самым наших производителей в, мягко говоря, невыгодные условия. Естественный вопрос: а чем они там занимаются?" - возмутился председатель мажилиса.

"Сейчас динамичное время, сейчас если наши чиновники будут продолжать работать в таком спящем режиме, то отечественный бизнес будет нести очень серьезные убытки. Вы сами, Тимур Муратович, работали министром ЕЭК и когда вы там работали, когда членами комиссии были Даниал Кенжетаевич, Алдабергенов, честно говоря, мы чествовали активную работу наших представителей. (…) к сожалению, сейчас мы этого практически не видим", - констатировал Нигматулин.