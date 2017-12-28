Завод по производству эфиров порошкового полипропилена построят в ЮКО

В Южном Казахстане построят завод по производству порошкового полипропилена и эфиров, используемых для выпуска высокооктанового бензина. Об этом стало известно сегодня во время во время общественных слушаний по предварительной оценке воздействия на окружающую среду по проекту «Строительство завода по производству этил-трет-бутилового и метил-трет-бутилового эфиров и порошкового полипропилена».

Так, гендиректор ТОО «Шымкентская химическая компания» Малик Шинибаев, проект реализуется в полном соответствии с Посланием главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

«Как отметил Нурсултан Назарбаев, дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли должно быть жестко увязано с углублением комплексной переработки углеводородов. Представленный нами проект будет содействовать выполнению этой задачи путем производства нефтехимических продуктов с высокой добавленной стоимостью», - пояснил он.

Завод компании будет размещен на территории Специальной экономической зоны «Оңтустiк» в Енбекшинском районе г. Шымкент, южнее нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

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Реализация проекта будет способствовать увеличению доли обрабатывающей промышленности Республики путем создания нефтехимического кластера в СЭЗ «Оңтүстік».

Этил-трет-бутиловый эфир и метил-трет-бутиловый эфир являются экологически чистыми октаноповышающими присадками. Выпуск ЭТБЭ/МТБЭ и его применение на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе позволит удовлетворить требование к качеству моторных топлив, установленное на территории Евразийского экономического союза, а также соответствовать международным требованиям Евро-4, Евро-5, что является одной из основных задач модернизации Шымкентского НПЗ. Важно отметить, что сегодня в Казахстане отсутствуют действующие производства этил-трет-бутилового эфира.

В свою очередь, производство полипропилена, благодаря его физико-химическим свойствам и удобству обработки, широко применяется в практике машиностроения, строительстве, электронике и электротехнике. Использование этого полимера позволяет легче подстроиться под изменение технологии, материал легче поддается обработке, а скорость выпуска готовой продукции возрастает.

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По планам компании, продукция завода будет не только покрывать потребности производств в Казахстане, но и иметь выход на рынки других стран (Россия, Китай, Турция, Япония и др.).

На сегодняшний день, полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, полистирол, бутадиен импортируются в Казахстан. При этом потребность продукции базовой нефтехимии растет из года в год. В ближайшей перспективе развитие отечественной нефтегазохимии будет являться одним из движущих факторов по переориентации нефтегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

На период строительства завода предполагается создание 800 рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию завода до 350 рабочих мест. Ожидается, что персонал завода будет состоять в первую очередь из жителей региона.

Отметим, проект включен в региональную карту поддержки предпринимательства области и рассматривается для включения в Карту индустриализации.