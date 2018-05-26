Здания нескольких сельских школ продаются в Акмолинской области

Соответствующие объявления опубликованы на электронной торговой площадке госреестр.кз.

В частности, ГУ «Отдел экономики и финансов Жаркаинского района» продает два здания школы в селе Донское Жаркаинского района Акмолинской области. Двухэтажное здание общей площадью 1920,5 квадратных метров (год постройки 1985) выставлено на торги, назначенные на 12 июня с повышением первоначальной цены 14,267 млн тенге.

Другое здание школы общей площадью 525,8 квадратных метров (год постройки – 1954) также предлагается на торгах с повышением первоначальной цены 843 тыс. тенге.

8 июня на торги с повышением цены выставят здание школы с котельным оборудованием общей площадью 1329,2 квадратных метров (год постройки 1981) в селе Акбулак Енбекшильдерского района со стартовой ценой 3,426 млн тенге.

Здание школы и котел с насосом общей площадью 385 квадратных метров (год постройки 1987) в селе Жаналык Енбекшильдерского района продадут 8 июня на торгах с повышением при стартовой цене 1,432 млн тенге.

Здание школы с котельным оборудованием общей площадью 404,1 квадратных метров (год постройки 1962) в селе Макпал Енбекшильдерского района выставят на торги 8 июня с повышением при стартовой цене 961 тыс. тенге.

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Здание начальной школы общей площадью 348,9 квадратных метров (год постройки не указан) в селе Жанатлек Зерендинского района выставят на торги с повышением 5 июня при стартовой цене 2,678 млн тенге.

Здание начальной школы общей площадью 235,3 квадратных метров (год постройки 1985) в селе Жамантуз Зерендинского района выставят на торги с повышением 5 июня при стартовой цене 2,305 млн тенге.

Здание начальной школы общей площадью 171,6 квадратных метров (год постройки 1987) в селе Кызылагаш Зерендинского района выставят на торги с повышением 5 июня при стартовой цене 1,911 млн тенге.

Здание основной школы общей площадью 893 квадратных метра (год постройки 1965) в селе Ермаковка Зерендинского района выставят на торги 5 июня с повышением цены при стартовой цене 3,03 млн тенге.

Здание начальной школы общей площадью 77,6 квадратных метров в селе Биктесин Зерендинского района выставят на торги с повышением цены 5 июня при стартовой цене 1,846 млн тенге.

Здание начальной школы общей площадью 71,5 квадратных метров (год постройки 1990) в селе Кызыл-Кайнар Зерендинского района выставят на торги с повышением цены 5 июня при стартовой цене 638 тыс. тенге.

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Здание начальной школы общей площадью 415,5 квадратных метров (год постройки 1964) в селе Жылымды Зерендинского района выставят на торги с повышением 5 июня при стартовой цене 3,364 млн тенге.

Также на торги с повышением цены 12 июня выставлен склад средней школы в селе Гастелло Жаркаинского района. Общая площадь склада – 142,5 квадратных метров, год постройки – 1975, стартовая цена - 125 тыс. тенге.