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Женис Касымбек: Не каждое предприятие может позволить себе цифровую модернизацию

02.02.2018 19:13   943   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Развитию цифровой промышленности мешает нехватка кадров, отсутствие долгосрочного кредитования и то, что бизнес не понимает экономических выгод от цифровой модернизации – Индустрия 4.0. Кроме этого, стоимость технологического перевооружения начинается от $5 млн, что позволить себе может далеко не каждое казахстанское предприятие. Об этом в рамках международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По словам г-на Касымбека, порядка 80% предприятий обрабатывающей промышленности и 60% предприятий добывающей промышленности сегодня находятся на уровне полуавтоматизированных операций, либо в зачаточном состоянии при переходе к автоматизированному производству, что соответствует низкому уровню индустриализациии.

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«Мы определили основные барьеры, то есть, что сегодня является для наших предприятий основными барьерами, для того, чтобы внедрить технологии цифровой промышленности. Во-первых, мы удивились и поняли, что есть недостаточное понимание экономических выгод у самого бизнеса от внедрения элементов Индустрии 4.0», - отметил министр.

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Кроме этого, по его словам, проблемы существуют с отсутствием или нехваткой специализированных кадров, инфраструктуры, недостаточным развитием или отсутствиемцифровых отечественных решений.

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«Зачастую мы привлекаем специалистов из-за рубежа, именно для реализации этих проектов, технологий, и все это достаточно дорого», - отметил глава МИР РК.

Проблема существует и в банковском секторе, где долгосрочные кредиты необходимые бизнесу практически недоступны из-за своей дороговизны. Еще одним препятствием стала девальвация валюты, в результате которой,многие зарубежные технологии для казахстанского бизнеса стали достаточно дорогими.

«Поэтому многие предприятия сегодня думают о нехватке оборотных средств, не то что об инвестировании в технологическое перевооружение, и тем более с элементами Индустрии 4.0.», - пояснил г-н Касымбек.

Он добавил, что такая модернизация доступна не для всех.

«Минимальные расходы связанные с технологическим перевооружением оцениваются от $5 млн и выше, не все предприятия в Казахстане себе могут это позволить», - пояснил министр.

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Г-н Касымбек подчеркнул, что необходимо популяризовать цифровой тренд, показать его значимость. Для этого было определено несколько задач. К примеру, правительству было предложено запустить 7 пилотных проектов, эталонных цифровых фабрик на базе существующих предприятий.

«Мы определили для себя проблемы, понимаем, что многие футурологи, которые занимаются этой проблемой, говорят, что горизонтов Индустрии 4.0 еще на сегодняшний день наверное не видно. Мы определили себе достаточно детальный план мероприятий до 2025 года, мы определили перечень направлений приоритетных секторов экономики, где государство будет стимулировать развитие Индустрии 4.0. В этом году мы планируем до конца года написать концепцию индустриализации на следующие пять лет начиная с 2019 по 2024 годы», - поделился г-н Касымбек.

На основании этой концепции в следующем году будет принята государственная программа и основные меры государственного стимулирования, связанные со льготным кредитованием, различными субсидиями, государственной поддержкой которые будут направлены на тепредприятия и отрасли, которые активно внедряют цифровые технологии, заключил министр. 

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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