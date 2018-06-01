Жумагалиев: Более 80% госуслуг будут оказываться в е-формате к 2021 году

Вице-премьер Казахстана Аскар Жумагалиев в пятницу заявил, что увеличение количества государственных услуг, оказываемых в электронном формате, будет сопровождаться сокращением необходимых для их получения в бумажном виде справок.

«К 2021 году 80% государственных услуг будет оказываться в электронном виде, сегодня в электронном виде предоставляется 447 услуг», - сказал Жумагалиев в ходе парламентских слушаний в сенате.

В результате этой работы, по его словам, только до конца этого года будет исключена необходимость в получении около 40 млн справок в бумажном виде.

«Например, введенная проактивная услуга по рождению ребенка дает возможность заказать получение свидетельства о рождении и поставить ребенка в очередь в детский сад посредством СМС – уже более 62 тысяч семей воспользовались этой услугой, и мы продолжаем работу по оказанию подобных проактивных услуг», - заявил заместитель премьер-министра.